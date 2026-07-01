AGENDA · Gambsheim
Fête nationale Gambsheim
lundi 13 juillet 2026 · Gambsheim
Informations pratiques
Gambsheim
Fête nationale
18 route du Rhin Gambsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Un rendez vous citoyen et festif à partir de 19h suivi d’une soirée dansante organisée par l’association D’Sunneblueme et animée par un DJ jusqu’à 1h et un feu d’artifice à 23h à la Zone de Loisirs. 0 .
18 route du Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 mairie@mairie-gambsheim.fr
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English :
L’événement Fête nationale Gambsheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan
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