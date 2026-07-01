Informations pratiques

Gambsheim

Fête nationale

18 route du Rhin Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Un rendez vous citoyen et festif à partir de 19h suivi d’une soirée dansante organisée par l’association D’Sunneblueme et animée par un DJ jusqu’à 1h et un feu d’artifice à 23h à la Zone de Loisirs. 0 .

18 route du Rhin Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 mairie@mairie-gambsheim.fr

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English :

L’événement Fête nationale Gambsheim a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme du Pays Rhénan