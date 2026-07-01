Informations pratiques

Guebwiller

Fête nationale

Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Musique, buvette et restauration et à 23h les feux d’artifices, tirés à partir du vignoble.

Le 13 juillet 2026, Guebwiller célèbre la Fête nationale avec une grande soirée festive au cœur de la ville ! Dès 19h, la place de l’Hôtel de Ville s’animera avec le bal populaire animé par DJ Pacos, invitant petits et grands à partager un moment convivial et dansant jusqu’à 1h du matin.

La soirée se poursuivra avec le défilé républicain à 22h, réunissant les militaires, les sapeurs-pompiers et la fanfare des Hussards d’Altkirch. Un moment fort qui perpétue la tradition dans une ambiance à la fois solennelle et festive.

À 23h, place au grand spectacle de la soirée avec le traditionnel feu d’artifice. Annoncé comme le plus grand du Haut-Rhin cette année, il promet d’illuminer le ciel de Guebwiller et d’émerveiller petits et grands.

Pour prolonger les festivités, la fête foraine de la place de la Breilmatt sera exceptionnellement ouverte jusqu’à 1h du matin.

Une soirée festive, populaire et spectaculaire à ne pas manquer pour célébrer la Fête nationale à Guebwiller. 0 .

Place de l’Hôtel de Ville Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music, refreshments, and food, followed by fireworks at 11 p.m., launched from the vineyard.

L’événement Fête nationale Guebwiller a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller