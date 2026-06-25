Fête nationale Stade municipal Herserange
Fête nationale Stade municipal Herserange samedi 11 juillet 2026.
Herserange
Fête nationale
Stade municipal Rue de Landrivaux Herserange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
21h show interactif retraçant l’histoire du groupe Abba.
23h30 spectacle pyrotechnique.
Buvette et restauration à partir de 19h.
Entrée par le parking du collège Léodile Béra.Tout public
0 .
Stade municipal Rue de Landrivaux Herserange 54440 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 26 06 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9:00 p.m.: Interactive show recounting the history of the group ABBA.
11:30 p.m.: Fireworks display.
Refreshments and food available starting at 7:00 p.m.
Entrance via the L%E9odile B%E9ra middle school parking lot.
L’événement Fête nationale Herserange a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DU GRAND LONGWY