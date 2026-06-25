Fête nationale Stade municipal Herserange

Herserange

Fête nationale

Stade municipal Rue de Landrivaux Herserange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

21h show interactif retraçant l’histoire du groupe Abba.

23h30 spectacle pyrotechnique.

Buvette et restauration à partir de 19h.

Entrée par le parking du collège Léodile Béra.Tout public

0 .

Stade municipal Rue de Landrivaux Herserange 54440 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 26 06 26

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English :

9:00 p.m.: Interactive show recounting the history of the group ABBA.

11:30 p.m.: Fireworks display.

Refreshments and food available starting at 7:00 p.m.

Entrance via the L%E9odile B%E9ra middle school parking lot.

L’événement Fête nationale Herserange a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DU GRAND LONGWY