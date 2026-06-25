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Fête nationale Stade municipal Herserange

Fête nationale Stade municipal Herserange

Fête nationale Stade municipal Herserange samedi 11 juillet 2026.

Lieu
Stade municipal
Adresse
Rue de Landrivaux
Ville
54440 Herserange
Département
Meurthe-et-Moselle
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 Gratuit

Herserange

Fête nationale

Stade municipal Rue de Landrivaux Herserange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11

21h show interactif retraçant l’histoire du groupe Abba.
23h30 spectacle pyrotechnique.
Buvette et restauration à partir de 19h.
Entrée par le parking du collège Léodile Béra.Tout public
0  .

Stade municipal Rue de Landrivaux Herserange 54440 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 26 06 26 

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English :

9:00 p.m.: Interactive show recounting the history of the group ABBA.
11:30 p.m.: Fireworks display.
Refreshments and food available starting at 7:00 p.m.
Entrance via the L%E9odile B%E9ra middle school parking lot.

L’événement Fête nationale Herserange a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DU GRAND LONGWY

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