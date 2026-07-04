Fête Nationale La Peyratte en fête Stade municipal La Peyratte

Informations pratiques

La Peyratte

Fête Nationale La Peyratte en fête

Stade municipal 6 Grand’Rue La Peyratte Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

En raison des fortes chaleurs annoncées, la mairie a pris la décision d’annuler la fête prévue le 11 juillet afin de garantir la sécurité de tous.

Le concours de pétanque, le feu d’artifice et la soirée dansante sont reportés au samedi 26 septembre.

Nous vous donnons rendez-vous le 26 septembre pour partager ensemble une belle journée et une soirée festive dans de meilleures conditions.

Au programme

A partir de 14h concours de pétanque

Ouvert à tous

Sur inscription

1 lot pour chaque participant

Buvette et restauration

Au menu

Apéritif offert par la commune Poulet basquaise/Riz Fromage/salade -Flan.

Pensez à vos couverts.

Feu d’artifice

Bal animé par DJ Fusion .

Stade municipal 6 Grand’Rue La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 96 05

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English : Fête Nationale La Peyratte en fête

L’événement Fête Nationale La Peyratte en fête La Peyratte a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Parthenay Gâtine