Fête Nationale La Peyratte en fête Stade municipal La Peyratte
samedi 26 septembre 2026 · Stade municipal · La Peyratte
Informations pratiques
La Peyratte
Fête Nationale La Peyratte en fête
Stade municipal 6 Grand’Rue La Peyratte Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
En raison des fortes chaleurs annoncées, la mairie a pris la décision d’annuler la fête prévue le 11 juillet afin de garantir la sécurité de tous.
Le concours de pétanque, le feu d’artifice et la soirée dansante sont reportés au samedi 26 septembre.
Nous vous donnons rendez-vous le 26 septembre pour partager ensemble une belle journée et une soirée festive dans de meilleures conditions.
Au programme
A partir de 14h concours de pétanque
Ouvert à tous
Sur inscription
1 lot pour chaque participant
Buvette et restauration
Au menu
Apéritif offert par la commune Poulet basquaise/Riz Fromage/salade -Flan.
Pensez à vos couverts.
Feu d’artifice
Bal animé par DJ Fusion .
Stade municipal 6 Grand’Rue La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 96 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Nationale La Peyratte en fête
L’événement Fête Nationale La Peyratte en fête La Peyratte a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Parthenay Gâtine