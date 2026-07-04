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AGENDA · La Peyratte

Fête Nationale La Peyratte en fête Stade municipal La Peyratte

samedi 26 septembre 2026 · Stade municipal · La Peyratte

Fête Nationale La Peyratte en fête Stade municipal La Peyratte

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Stade municipal
Adresse
6 Grand'Rue
Ville
79200 La Peyratte
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

La Peyratte

Fête Nationale La Peyratte en fête

Stade municipal 6 Grand’Rue La Peyratte Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

En raison des fortes chaleurs annoncées, la mairie a pris la décision d’annuler la fête prévue le 11 juillet afin de garantir la sécurité de tous.
Le concours de pétanque, le feu d’artifice et la soirée dansante sont reportés au samedi 26 septembre.
Nous vous donnons rendez-vous le 26 septembre pour partager ensemble une belle journée et une soirée festive dans de meilleures conditions.

Au programme
A partir de 14h concours de pétanque
Ouvert à tous
Sur inscription
1 lot pour chaque participant
Buvette et restauration
Au menu
Apéritif offert par la commune Poulet basquaise/Riz Fromage/salade -Flan.
Pensez à vos couverts.
Feu d’artifice
Bal animé par DJ Fusion   .

Stade municipal 6 Grand’Rue La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 11 96 05 

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English : Fête Nationale La Peyratte en fête

L’événement Fête Nationale La Peyratte en fête La Peyratte a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Parthenay Gâtine

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