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Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre Place des Marronniers La Peyratte

Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre Place des Marronniers La Peyratte

Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre Place des Marronniers La Peyratte jeudi 6 août 2026.

Lieu : Place des Marronniers

Adresse : Carrière CMGO

Ville : 79200 La Peyratte

Département : Deux-Sèvres

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

La Peyratte

Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre

Place des Marronniers Carrière CMGO La Peyratte Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Visite du site industriel, ouvert après la Seconde Guerre mondiale par la famille Rambaud, par un technicien de l’entreprise Nexstone Grand Ouest.   .

Place des Marronniers Carrière CMGO La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86  contact@lhommeetlapierre.com

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English : Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre

L’événement Visite commentée de la carrière du Pont L’Homme et la pierre La Peyratte a été mis à jour le 2026-04-09 par CC Parthenay Gâtine

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