Fête nationale Place des Eiders La Tremblade
Fête nationale Place des Eiders La Tremblade mardi 14 juillet 2026.
Fête nationale
Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Sardinade Distribution de lampions Feu d’artifice Soirée dansante
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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17
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English :
Sardinade Distribution of lanterns ? Fireworks Dance evening
L’événement Fête nationale La Tremblade a été mis à jour le 2026-03-10 par Mairie de La Tremblade