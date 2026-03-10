Fête nationale Place des Eiders La Tremblade

Fête nationale

Place des Eiders Kiosque La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Sardinade Distribution de lampions Feu d’artifice Soirée dansante

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Place des Eiders Kiosque La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Sardinade Distribution of lanterns ? Fireworks Dance evening

L’événement Fête nationale La Tremblade a été mis à jour le 2026-03-10 par Mairie de La Tremblade