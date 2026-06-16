Labaroche

Fête nationale

395a Lieu-dit la Place Labaroche Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

Date(s) :

2026-07-13

Soirée dansante des tubes des dernières décennies à nos jours animée par un DJ. Buvette et petite restauration. Feu d’artifice tiré entre 23h et minuit.

Les festivités se dérouleront devant le Musée du bois à partir de 19h, ambiance musicale. Buvette et tartes flambées.

La soirée sera animée par un DJ.

Idéal pour passer une bonne soirée en famille ou entre amis.

La soirée sera ponctuée par un feu d’artifice qui sera tiré entre 23h et minuit. 0 .

395a Lieu-dit la Place Labaroche 68910 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 83 23 mairie.labaroche@wanadoo.fr

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English :

Dance party featuring hits from the past few decades through the present, hosted by a DJ. Refreshments and light snacks available. Fireworks display between 11 p.m. and midnight.

L’événement Fête nationale Labaroche a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg