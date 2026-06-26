Fête nationale Landrais
Fête nationale Landrais mardi 14 juillet 2026.
Landrais
Fête nationale
Place de la Mairie Landrais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Réservez votre journée du 14 juillet 2026 à Landrais à partir de 14h00.
Des animations vous seront proposées sans oublier le repas festif et le feu d’artifice ✨
Venez nombreux !
.
Place de la Mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 73 69 mairie@landrais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Save the date: July 14, 2026, in Landrais, starting at 2:00 p.m.
There will be activities ??? not to mention the festive meal ??? and the fireworks ????
We hope to see many of you there!
L’événement Fête nationale Landrais a été mis à jour le 2026-06-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Landrais (Charente-Maritime)
- Scènes d’été La cantine des scouts Landrais 16 juillet 2026
- Journée Mondiale des Sols Salle des fêtes Landrais 5 décembre 2026