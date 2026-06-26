Landrais

Fête nationale

Place de la Mairie Landrais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Réservez votre journée du 14 juillet 2026 à Landrais à partir de 14h00.

Des animations vous seront proposées sans oublier le repas festif et le feu d’artifice ✨

Venez nombreux !

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Place de la Mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 27 73 69 mairie@landrais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Save the date: July 14, 2026, in Landrais, starting at 2:00 p.m.

There will be activities ??? not to mention the festive meal ??? and the fireworks ????

We hope to see many of you there!

L’événement Fête nationale Landrais a été mis à jour le 2026-06-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin