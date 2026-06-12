FÊTE NATIONALE Loupian
FÊTE NATIONALE Loupian mardi 14 juillet 2026.
Loupian
FÊTE NATIONALE
Place Charles de Gaulle Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La commune vous invite à célébrer la Fête Nationale lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité.
La commune vous invite à célébrer la Fête Nationale lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité.
– 17h le CCAS organise un grand loto
– 19h jeux en bois et gonflables pour les enfants
– 21h concert avec l’orchestre PATCHWORK. Profitez d’une soirée musicale avec un répertoire varié et festif.
Musique, animations et bonne humeur seront au rendez-vous !
Restauration et buvette sur place. .
Place Charles de Gaulle Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07
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English :
The town invites you to celebrate National Day at an evening event dedicated to fellowship.
L’événement FÊTE NATIONALE Loupian a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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