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FÊTE NATIONALE Loupian

FÊTE NATIONALE Loupian mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place Charles de Gaulle

Ville : 34140 Loupian

Département : Hérault

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Loupian

FÊTE NATIONALE

Place Charles de Gaulle Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

La commune vous invite à célébrer la Fête Nationale lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité.
La commune vous invite à célébrer la Fête Nationale lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité.
– 17h le CCAS organise un grand loto
– 19h jeux en bois et gonflables pour les enfants
– 21h concert avec l’orchestre PATCHWORK. Profitez d’une soirée musicale avec un répertoire varié et festif.

Musique, animations et bonne humeur seront au rendez-vous !
Restauration et buvette sur place.   .

Place Charles de Gaulle Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07 

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English :

The town invites you to celebrate National Day at an evening event dedicated to fellowship.

L’événement FÊTE NATIONALE Loupian a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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