Loupian

FÊTE NATIONALE

Place Charles de Gaulle Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

La commune vous invite à célébrer la Fête Nationale lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité.

La commune vous invite à célébrer la Fête Nationale lors d’une soirée placée sous le signe de la convivialité.

– 17h le CCAS organise un grand loto

– 19h jeux en bois et gonflables pour les enfants

– 21h concert avec l’orchestre PATCHWORK. Profitez d’une soirée musicale avec un répertoire varié et festif.

Musique, animations et bonne humeur seront au rendez-vous !

Restauration et buvette sur place. .

Place Charles de Gaulle Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

The town invites you to celebrate National Day at an evening event dedicated to fellowship.

L’événement FÊTE NATIONALE Loupian a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau