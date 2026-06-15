EXPOSITION PÈRE ET FILLE, AU FIL DU TEMPS… Loupian lundi 13 juillet 2026.

Loupian

EXPOSITION PÈRE ET FILLE, AU FIL DU TEMPS…

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-13

Du 13 au 22 juillet 2026, l’église Saint-Hippolyte de Loupian accueille une exposition croisée entre les œuvres de Célia F. et celles d’Olivia Del Tedesco.

Du 13 au 22 juillet 2026, l’église Saint-Hippolyte de Loupian accueille une exposition croisée entre les œuvres de Célia F. et celles d’Olivia Del Tedesco.

Cette rencontre artistique et intergénérationnelle rend hommage à la création et à la transmission, avec un vernissage prévu le 16 juillet à 18h30. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07

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English :

From July 13 to 22, 2026, the Saint-Hippolyte Church in Loupian will host a joint exhibition featuring works by Célia F. and Olivia Del Tedesco.

L’événement EXPOSITION PÈRE ET FILLE, AU FIL DU TEMPS… Loupian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau