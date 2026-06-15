EXPOSITION PÈRE ET FILLE, AU FIL DU TEMPS… Loupian
EXPOSITION PÈRE ET FILLE, AU FIL DU TEMPS… Loupian lundi 13 juillet 2026.
Loupian
EXPOSITION PÈRE ET FILLE, AU FIL DU TEMPS…
Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-13
Du 13 au 22 juillet 2026, l’église Saint-Hippolyte de Loupian accueille une exposition croisée entre les œuvres de Célia F. et celles d’Olivia Del Tedesco.
Du 13 au 22 juillet 2026, l’église Saint-Hippolyte de Loupian accueille une exposition croisée entre les œuvres de Célia F. et celles d’Olivia Del Tedesco.
Cette rencontre artistique et intergénérationnelle rend hommage à la création et à la transmission, avec un vernissage prévu le 16 juillet à 18h30. .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 43 82 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From July 13 to 22, 2026, the Saint-Hippolyte Church in Loupian will host a joint exhibition featuring works by Célia F. and Olivia Del Tedesco.
L’événement EXPOSITION PÈRE ET FILLE, AU FIL DU TEMPS… Loupian a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
À voir aussi à Loupian (Hérault)
- CINÉ ART Loupian 19 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Loupian 21 juin 2026
- DICTÉE Loupian 24 juin 2026
- LUDOTHÈQUE Loupian 24 juin 2026
- SPECTACLE “ÇA FLOTTE” PAR LA COMPAGNIE LES ROBINSONS Loupian 27 juin 2026