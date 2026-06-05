Loupian

RACONTINE AU CAMPING

Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23

Venez découvrir un mélange de formidables histoires, contes, comptines, théâtres d’objets et de marionnettes !Public de 6 mois à 6 ans. Rendez-vous au camping municipal de 10h30 à 11h30.

Venez découvrir un mélange de formidables histoires, contes, comptines, théâtres d’objets et de marionnettes !Public de 6 mois à 6 ansRendez-vous au camping municipal de 10h30 à 11h30. .

Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

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English :

Come and discover a mix of fantastic stories, tales, nursery rhymes, object and puppet theater! Audience: 6 months to 6 years. Meet at the municipal campsite from 10.30am to 11.30am.

L’événement RACONTINE AU CAMPING Loupian a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE