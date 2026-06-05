RACONTINE AU CAMPING Loupian
RACONTINE AU CAMPING Loupian jeudi 9 juillet 2026.
Loupian
RACONTINE AU CAMPING
Loupian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23
Venez découvrir un mélange de formidables histoires, contes, comptines, théâtres d’objets et de marionnettes !Public de 6 mois à 6 ans. Rendez-vous au camping municipal de 10h30 à 11h30.
Venez découvrir un mélange de formidables histoires, contes, comptines, théâtres d’objets et de marionnettes !Public de 6 mois à 6 ansRendez-vous au camping municipal de 10h30 à 11h30. .
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
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English :
Come and discover a mix of fantastic stories, tales, nursery rhymes, object and puppet theater! Audience: 6 months to 6 years. Meet at the municipal campsite from 10.30am to 11.30am.
L’événement RACONTINE AU CAMPING Loupian a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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