Fête Nationale Ecole Brucker Nilvange

Nilvange

Fête Nationale

Ecole Brucker 16 Rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Partagez une grande soirée de Fête Nationale placée sous le signe de la convivialité. Au programme bal populaire animé par l’orchestre Stéphane Denni, jeux gonflables, pêche aux canards, retraite aux flambeaux et un spectaculaire feu d’artifice sur le thème de Walt Disney. Une offre de restauration et de buvette sera proposée sur place tout au long de la soirée.Tout public

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Ecole Brucker 16 Rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 86 40 30 contact@mairie-nilvange.fr

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English :

Join us for a wonderful National Day celebration filled with fun and camaraderie. The program includes: a community dance featuring the Stéphane Denni Orchestra, inflatable games, a duck pond, a torchlight procession, and a spectacular Walt Disney-themed fireworks display. Food and drinks will be available on-site throughout the evening.

L’événement Fête Nationale Nilvange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME