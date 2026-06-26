Les dimanches en poésie Paul Mathieu Nilvange

Nilvange

Les dimanches en poésie Paul Mathieu

14 rue Clémenceau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Belge et luxembourgeois, ancien professeur de français et d’espagnol, Paul Mathieu est un homme des frontières. Fixé à Guerlange (région d’Arlon), il a parcouru le monde par ses rencontres, ses voyages et ses lectures. Poète, auteur de pièces de théâtre et de nouvelles. Parmi ses thèmes de prédilection l’ailleurs, le langage, les errances innom- brables de l’histoire humaine, l’insolite. A collaboré à divers journaux et revues Le Jeudi (Luxembourg), Traversées (Virton), L’Arbre à Paroles (Amay), Pyro (Paris)… Études sur de nombreux auteurs comme Ghelderode, Thomas Owen, Hubert Juin, Andersen, Borges, Pierre Dhainaut, Jean Portante… Articles relatifs à l’histoire littéraire, à la toponymie, à l’Histoire et aux légendes… Secrétaire perpétuel de l’Académie luxembourgeoise.

Participation libreTout public

0 .

14 rue Clémenceau Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 85 50 71 info@legueulard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Belgian and Luxembourgish national and former teacher of French and Spanish, Paul Mathieu is a man of the borders. Based in Guerlange (Arlon region), he has traveled the world through his encounters, his travels, and his reading. He is a poet, playwright, and short-story writer. Among his favorite themes are: other places, language, the countless wanderings of human history, and the unusual. He has contributed to various newspapers and magazines: *Le Jeudi* (Luxembourg), Traversées (Virton), L’Arbre à Paroles (Amay), Pyro (Paris)… Studies on numerous authors such as Ghelderode, Thomas Owen, Hubert Juin, Andersen, Borges, Pierre Dhainaut, Jean Portante… Articles on literary history, toponymy, history, and legends? Permanent Secretary of the Luxembourg Academy.

Free admission

L’événement Les dimanches en poésie Paul Mathieu Nilvange a été mis à jour le 2026-06-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME