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Fête nationale Périgueux Boulevards Périgueux

Fête nationale Périgueux Boulevards Périgueux

Fête nationale Périgueux Boulevards Périgueux mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Boulevards

Adresse : Boulevard Georges Saumande

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Périgueux

Fête nationale Périgueux

Boulevards Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

En matinée Défilé et cérémonie officielle de la Fête Nationale.
21h00 feu d’artifice tiré sur les berges de l’Isle.   .

Boulevards Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

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English : Fête nationale Périgueux

L’événement Fête nationale Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Communal de Périgueux

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