Fête nationale Retraite aux flambeaux, Bal populaire et feu d’artifice La Ferté Macé

Fête nationale Retraite aux flambeaux, Bal populaire et feu d’artifice

Base de loisirs Ferté-Plage La Ferté Macé Orne

Dépôt de gerbe au Monument de la Victoire vers 20h45.

Vers 21h15, départ du cortège depuis l’Hôtel de Ville vers le plan d’eau, avec la Clique des Sapeurs Pompiers.

Spectacle pyrotechnique précédé d’un concert.

Tirage du feu aux alentours de 23h. .

English : Fête nationale Retraite aux flambeaux, Bal populaire et feu d’artifice

