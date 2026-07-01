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Fête nationale Saint-Cyr-la-Rosière

mardi 14 juillet 2026 · Saint-Cyr-la-Rosière

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
le bourg
Ville
61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Département
Orne
Tarif

Saint-Cyr-la-Rosière

Fête nationale

le bourg Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Concerts avec les groupes Galinha Rosa, Alphonz Band, Gil Jogging & Tong, The Grüp.

Couscous, saucisses & frites vont sont proposés par le comité des fêtes.

Venez partager cette soirée durant laquelle vous pourrez manger, boire, danser, vous amuser et écouter de la bonne musique.   .

le bourg Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie  

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche

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