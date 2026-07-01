Fête nationale Saint-Cyr-la-Rosière
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Cyr-la-Rosière
Informations pratiques
Saint-Cyr-la-Rosière
Fête nationale
le bourg Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concerts avec les groupes Galinha Rosa, Alphonz Band, Gil Jogging & Tong, The Grüp.
Couscous, saucisses & frites vont sont proposés par le comité des fêtes.
Venez partager cette soirée durant laquelle vous pourrez manger, boire, danser, vous amuser et écouter de la bonne musique. .
le bourg Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche
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