Informations pratiques

Saint-Cyr-la-Rosière

Fête nationale

le bourg Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Concerts avec les groupes Galinha Rosa, Alphonz Band, Gil Jogging & Tong, The Grüp.

Couscous, saucisses & frites vont sont proposés par le comité des fêtes.

Venez partager cette soirée durant laquelle vous pourrez manger, boire, danser, vous amuser et écouter de la bonne musique. .

le bourg Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-07-04 par OT CdC Coeur du Perche