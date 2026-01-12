Fête du Jeu Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière

Fête du Jeu

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

2026-07-14

Jeux traditionnels, Rétrogaming, Jeux Sportifs, balades à poneys avec le Domaine Equestre du Pays Bellemois, Escape Game, atelier Afghan Box (street box camera) par la galerie du Bout du Pré, Spectacle et animations par le Manoir aux Histoires, Bourse aux jouets .

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

