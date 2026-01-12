Un mardi à la campagne en famile l’abeille Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière
Un mardi à la campagne en famile l’abeille Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière mardi 21 juillet 2026.
Un mardi à la campagne en famile l’abeille
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Découverte du monde fascinant des abeilles.
En partenariat avec l’Union Apicole Ornaise.
Ouverture de ruche, récolte de miel, dégustation de produits, fabrication d’une bougie
Animation sur réservation. .
Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un mardi à la campagne en famile l’abeille
L’événement Un mardi à la campagne en famile l’abeille Saint-Cyr-la-Rosière a été mis à jour le 2026-01-12 par ECOMUSEE DU PERCHE