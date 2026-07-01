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Fête Nationale Saint-Pardoux-Soutiers

mardi 14 juillet 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers

Fête Nationale Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Espace multi-activités
Ville
79310 Saint-Pardoux-Soutiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Pardoux-Soutiers

Fête Nationale

Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Repas froid le midi et buvette avec participation, suivi d’activités diverses
(pétanque, jeu de cartes etc.) organisée par la municipalité.   .

Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 40 03  accueil@stpardouxsoutiers.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine

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