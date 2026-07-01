Fête Nationale Saint-Pardoux-Soutiers
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Soutiers
Fête Nationale
Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Repas froid le midi et buvette avec participation, suivi d’activités diverses
(pétanque, jeu de cartes etc.) organisée par la municipalité. .
Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 40 03 accueil@stpardouxsoutiers.fr
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English : Fête Nationale
L’événement Fête Nationale Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine