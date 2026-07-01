Informations pratiques

Saint-Pardoux-Soutiers

Fête Nationale

Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Repas froid le midi et buvette avec participation, suivi d’activités diverses

(pétanque, jeu de cartes etc.) organisée par la municipalité. .

Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 40 03 accueil@stpardouxsoutiers.fr

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English : Fête Nationale

L’événement Fête Nationale Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine