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Val de Flore Balade commentée Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers

jeudi 9 juillet 2026 · Soutiers · Saint-Pardoux-Soutiers

Val de Flore Balade commentée Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Soutiers
Adresse
12 route du Val de Flore
Ville
79310 Saint-Pardoux-Soutiers
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 0 Gratuit

Saint-Pardoux-Soutiers

Val de Flore Balade commentée

Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Visite libre gratuite organisée par la Communauté de Communes val de Gâtine.
Créer un jardin pour les abeilles. Reconnaissance des plantes mellifères (choix, emplacement, entretien).   .

Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 21  tourisme@valdegatine.fr

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English : Val de Flore Balade commentée

L’événement Val de Flore Balade commentée Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine

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