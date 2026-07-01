Val de Flore Balade commentée Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers

Informations pratiques

Saint-Pardoux-Soutiers

Val de Flore Balade commentée

Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Visite libre gratuite organisée par la Communauté de Communes val de Gâtine.

Créer un jardin pour les abeilles. Reconnaissance des plantes mellifères (choix, emplacement, entretien). .

Soutiers 12 route du Val de Flore Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 88 67 21 tourisme@valdegatine.fr

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English : Val de Flore Balade commentée

L’événement Val de Flore Balade commentée Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine