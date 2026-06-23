Fête nationale Stade Jean Fantou Miniac-Morvan
Fête nationale Stade Jean Fantou Miniac-Morvan lundi 13 juillet 2026.
Fête nationale Stade Jean Fantou Miniac-Morvan Lundi 13 juillet, 18h30
animations, food-trucks, feu d’artifice, bal populaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-13T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-13T23:59:00.000+02:00
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Stade Jean Fantou 8 rue du Stade, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan
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