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Fête nationale Stade Jean Fantou Miniac-Morvan

Fête nationale Stade Jean Fantou Miniac-Morvan

Fête nationale Stade Jean Fantou Miniac-Morvan lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Stade Jean Fantou

Adresse : 8 rue du Stade, 35540 Miniac-Morvan

Ville : Miniac-Morvan

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Fête nationale Stade Jean Fantou Miniac-Morvan Lundi 13 juillet, 18h30

animations, food-trucks, feu d’artifice, bal populaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-13T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-13T23:59:00.000+02:00

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Stade Jean Fantou 8 rue du Stade, 35540 Miniac-Morvan Miniac-Morvan


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