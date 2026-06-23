GURU, ensemble de chants et danses d’INDE L’Acousti’k Miniac-Morvan
GURU, ensemble de chants et danses d’INDE L’Acousti’k Miniac-Morvan vendredi 10 juillet 2026.
GURU, ensemble de chants et danses d’INDE L’Acousti’k Miniac-Morvan Vendredi 10 juillet, 20h30
spectacle gratuit dans le cadre du festival Folklores du Monde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T22:30:00.000+02:00
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L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan
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