Marché estival Place de l’église Miniac-Morvan 8 juillet – 26 août, les mercredis

Commerçants, producteurs locaux, artisans, produits du terroir, bien-être …

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T21:00:00.000+02:00

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Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan



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