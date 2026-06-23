Marché estival Place de l’église Miniac-Morvan
Marché estival Place de l’église Miniac-Morvan mercredi 8 juillet 2026.
Marché estival Place de l’église Miniac-Morvan 8 juillet – 26 août, les mercredis
Commerçants, producteurs locaux, artisans, produits du terroir, bien-être …
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-08T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T21:00:00.000+02:00
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Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan
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