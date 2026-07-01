Fête nationale Route de Semur Venarey-les-Laumes
mardi 14 juillet 2026 · Route de Semur · Venarey-les-Laumes
Informations pratiques
Venarey-les-Laumes
Fête nationale
Route de Semur Port du Canal Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
11h, apéritif offert par la municipalité / A partir de 12h, pique-nique citoyen et jeux pour tous / 16h, concert Sur la route de Barbara Andrée 2.0 .
Route de Semur Port du Canal Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr
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English : Fête nationale
L’événement Fête nationale Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*
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