Fête nationale Route de Semur Venarey-les-Laumes

Informations pratiques

Venarey-les-Laumes

Fête nationale

Route de Semur Port du Canal Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

11h, apéritif offert par la municipalité / A partir de 12h, pique-nique citoyen et jeux pour tous / 16h, concert Sur la route de Barbara Andrée 2.0 .

Route de Semur Port du Canal Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 alesia.tourisme@otcc-alesia-seine.fr

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English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*