Fêtes de la Vigne Le Pantographe Venarey-les-Laumes

Informations pratiques

Venarey-les-Laumes

Fêtes de la Vigne

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Spectacle de danses, musiques et chants traditionnels de Slovaquie par l’ensemble folklorique Slovaque Carnica . .

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13

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English : Fêtes de la Vigne

L’événement Fêtes de la Vigne Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*