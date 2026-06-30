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AGENDA · Venarey-les-Laumes

Fêtes de la Vigne Le Pantographe Venarey-les-Laumes

mardi 7 juillet 2026 · Le Pantographe · Venarey-les-Laumes

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Pantographe
Adresse
Avenue de la Gare
Ville
21150 Venarey-les-Laumes
Département
Côte-d'Or
Tarif
Gratuit Gratuit

Venarey-les-Laumes

Fêtes de la Vigne

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Spectacle de danses, musiques et chants traditionnels de Slovaquie par l’ensemble folklorique Slovaque Carnica .   .

Le Pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13 

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English : Fêtes de la Vigne

L’événement Fêtes de la Vigne Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*

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