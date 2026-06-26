Été musical à Venarey-Les Laumes Parvis de la Gare Venarey-les-Laumes
Été musical à Venarey-Les Laumes Parvis de la Gare Venarey-les-Laumes vendredi 17 juillet 2026.
Venarey-les-Laumes
Été musical à Venarey-Les Laumes
Parvis de la Gare Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert avec le groupe Rouge (reprises de Goldman) .
Parvis de la Gare Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 89 13
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English : Été musical à Venarey-Les Laumes
L’événement Été musical à Venarey-Les Laumes Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Alésia et de la Seine | 2*
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