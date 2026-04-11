Fête patronale Bert
Fête patronale Bert samedi 8 août 2026.
Bert
Fête patronale
Bert Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 12:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Repas midi et soir à partir de 12h à la salle polyvalente. Organisée par le comité des fêtes.
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Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92
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English : Patronal Feast
Saturday evening: ham on the spit from 7.30pm; Sunday flea market (from 6am), barbecue and entertainment.
L’événement Fête patronale Bert a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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