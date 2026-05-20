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Réveillon Salle polyvalente Bert

Réveillon Salle polyvalente Bert jeudi 31 décembre 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Rue de la Gare

Ville : 03130 Bert

Département : Allier

Début : jeudi 31 décembre 2026

Fin : jeudi 31 décembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bert

Réveillon

Salle polyvalente Rue de la Gare Bert Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 19:00:00
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Organisé par le Comité des fêtes
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Salle polyvalente Rue de la Gare Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92 

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English : New year’s Eve dinner

By Comité des fêtes

L’événement Réveillon Bert a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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