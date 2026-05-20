Marché de Noël Salle polyvalente Bert
Marché de Noël Salle polyvalente Bert dimanche 29 novembre 2026.
Bert
Marché de Noël
Salle polyvalente Rue de la Gare Bert Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 09:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Organisée par le Comité des fêtes.
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Salle polyvalente Rue de la Gare Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92
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English : Christmas market
By Comité des fêtes.
L’événement Marché de Noël Bert a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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