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Marché de Noël Salle polyvalente Bert

Marché de Noël Salle polyvalente Bert dimanche 29 novembre 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Rue de la Gare

Ville : 03130 Bert

Département : Allier

Début : dimanche 29 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bert

Marché de Noël

Salle polyvalente Rue de la Gare Bert Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 09:00:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Organisée par le Comité des fêtes.
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Salle polyvalente Rue de la Gare Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92 

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English : Christmas market

By Comité des fêtes.

L’événement Marché de Noël Bert a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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