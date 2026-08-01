Fête patronale Bussière-Dunoise
vendredi 21 août 2026 · Bussière-Dunoise
Informations pratiques
Bussière-Dunoise
Fête patronale
Le Bourg Bussière-Dunoise Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24
Fête patronale organisée pas le comité des fêtes
Le vendredi concert
retraite aux flambeaux
bal gratuit
Le samedi concours de pétanque
animation avec banda
jambon à la broche
Le dimanche messe
concert Erby Henneby
défilé du corso fleuri
animation banda
Le lundi concours de manille .
Le Bourg Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 85 32 comitesdesfetesbussieredunoise@gmail.com
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-08-11 par Creuse Tourisme
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