UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bussière-Dunoise

Fête patronale Bussière-Dunoise

vendredi 21 août 2026 · Bussière-Dunoise

Fête patronale Bussière-Dunoise

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
23320 Bussière-Dunoise
Département
Creuse
Tarif

Bussière-Dunoise

Fête patronale

Le Bourg Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24

Fête patronale organisée pas le comité des fêtes
Le vendredi concert
retraite aux flambeaux
bal gratuit
Le samedi concours de pétanque
animation avec banda
jambon à la broche
Le dimanche messe
concert Erby Henneby
défilé du corso fleuri
animation banda
Le lundi concours de manille   .

Le Bourg Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 85 32  comitesdesfetesbussieredunoise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-08-11 par Creuse Tourisme

À voir aussi à Bussière-Dunoise (Creuse)