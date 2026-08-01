Informations pratiques

Bussière-Dunoise

Fête patronale

Le Bourg Bussière-Dunoise Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24

Fête patronale organisée pas le comité des fêtes

Le vendredi concert

retraite aux flambeaux

bal gratuit

Le samedi concours de pétanque

animation avec banda

jambon à la broche

Le dimanche messe

concert Erby Henneby

défilé du corso fleuri

animation banda

Le lundi concours de manille .

Le Bourg Bussière-Dunoise 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 95 85 32 comitesdesfetesbussieredunoise@gmail.com

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Bussière-Dunoise a été mis à jour le 2026-08-11 par Creuse Tourisme