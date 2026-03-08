Fête Patronale de Ferrières-en-Bray

Ferrières-en-Bray Seine-Maritime

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

2026-06-06

Le 6 juin, la commune de Ferrière‑en‑Bray vous invite à célébrer la fête patronale. La soirée se terminera en beauté avec un feu d’artifice. .

Ferrières-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 02 81 secretariat@ferrieres-en-bray.fr

