Fête patronale de Josat Josat
samedi 15 août 2026 · Josat
Informations pratiques
Josat
Fête patronale de Josat
josat Josat Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Fête patronale de Josat le 15 août. Messe à 11H suivi d’un concours de pétanque à 14h30 et une randonée . En fin de soirée Repas concert à partir de 19h et feux d’artifice offert par la mairie (sous réserve)
Réservation repas 06 30 87 40 04
.
josat Josat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 87 40 04 communedejosat@orange.fr
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English :
Josat Patron Saint’s Day Festival on August 15. Mass at 11 a.m., followed by a pétanque tournament at 2:30 p.m. and a hike. Later in the evening, a dinner and concert starting at 7:00 p.m., followed by fireworks sponsored by the town hall (subject to change).
Dinner reservations: 06 30 87 40 04
L’événement Fête patronale de Josat Josat a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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