Informations pratiques

Josat

Fête patronale de Josat

josat Josat Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Fête patronale de Josat le 15 août. Messe à 11H suivi d’un concours de pétanque à 14h30 et une randonée . En fin de soirée Repas concert à partir de 19h et feux d’artifice offert par la mairie (sous réserve)

Réservation repas 06 30 87 40 04

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josat Josat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 87 40 04 communedejosat@orange.fr

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English :

Josat Patron Saint’s Day Festival on August 15. Mass at 11 a.m., followed by a pétanque tournament at 2:30 p.m. and a hike. Later in the evening, a dinner and concert starting at 7:00 p.m., followed by fireworks sponsored by the town hall (subject to change).

Dinner reservations: 06 30 87 40 04

L’événement Fête patronale de Josat Josat a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier