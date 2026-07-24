Fête patronale de la commune de Mhère Mhère
samedi 15 août 2026 · Mhère
Informations pratiques
Mhère
Fête patronale de la commune de Mhère
Presbytère, place du village, église, le FAITOUT, salle des fêtes Mhère Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête patronale de la commune de Mhère
Venez profiter tout au long de la journée des animations et moments de convivialité proposés par la commune de Mhère et ses associations.
Programme
9h Randonnée avec association Chemin Faisant et activité physique adaptée dans la salle des fêtes
11h Apéritif d’accueil offert par la mairie
12h Repas froid par le FAITOUT
13h30 Atelier Mémoires de maisons et écriture, salle des fêtes
14h Bingo et performances drag par Kings Factory
Structure château gonflable pour les enfants derrière la mairie
14h30 Atelier avec la Fanfare de la Touffe, une fanfare dont vous êtes les héros !
15h Exposition d’art textile, église
16h Scène ouverte musicale, église
17h Restitution de la Fanfare de la Touffe
18h30 Concert de musique celtique avec le groupe Kairn
19h Repas chaud
21h30 Grand bal dans le jardin du presbytère
22h30 Feu d’artifice dans le champs Camuzat
23h Reprise du bal jusqu’au bout de la nuit
Entrée gratuite .
Presbytère, place du village, église, le FAITOUT, salle des fêtes Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 70 43
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English : Fête patronale de la commune de Mhère
L’événement Fête patronale de la commune de Mhère Mhère a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Tannay Brinon Corbigny
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