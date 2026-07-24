Informations pratiques

Mhère

Fête patronale de la commune de Mhère

Presbytère, place du village, église, le FAITOUT, salle des fêtes Mhère Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête patronale de la commune de Mhère

Venez profiter tout au long de la journée des animations et moments de convivialité proposés par la commune de Mhère et ses associations.

Programme

9h Randonnée avec association Chemin Faisant et activité physique adaptée dans la salle des fêtes

11h Apéritif d’accueil offert par la mairie

12h Repas froid par le FAITOUT

13h30 Atelier Mémoires de maisons et écriture, salle des fêtes

14h Bingo et performances drag par Kings Factory

Structure château gonflable pour les enfants derrière la mairie

14h30 Atelier avec la Fanfare de la Touffe, une fanfare dont vous êtes les héros !

15h Exposition d’art textile, église

16h Scène ouverte musicale, église

17h Restitution de la Fanfare de la Touffe

18h30 Concert de musique celtique avec le groupe Kairn

19h Repas chaud

21h30 Grand bal dans le jardin du presbytère

22h30 Feu d’artifice dans le champs Camuzat

23h Reprise du bal jusqu’au bout de la nuit

Entrée gratuite .

Presbytère, place du village, église, le FAITOUT, salle des fêtes Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 70 43

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English : Fête patronale de la commune de Mhère

L’événement Fête patronale de la commune de Mhère Mhère a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Tannay Brinon Corbigny