UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mhère

Fête patronale de la commune de Mhère Mhère

samedi 15 août 2026 · Mhère

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Presbytère, place du village, église, le FAITOUT, salle des fêtes
Ville
58140 Mhère
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Mhère

Fête patronale de la commune de Mhère

Presbytère, place du village, église, le FAITOUT, salle des fêtes Mhère Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :
2026-08-15

Fête patronale de la commune de Mhère

Venez profiter tout au long de la journée des animations et moments de convivialité proposés par la commune de Mhère et ses associations.

Programme

9h Randonnée avec association Chemin Faisant et activité physique adaptée dans la salle des fêtes
11h Apéritif d’accueil offert par la mairie
12h Repas froid par le FAITOUT
13h30 Atelier Mémoires de maisons et écriture, salle des fêtes
14h Bingo et performances drag par Kings Factory
Structure château gonflable pour les enfants derrière la mairie
14h30 Atelier avec la Fanfare de la Touffe, une fanfare dont vous êtes les héros !
15h Exposition d’art textile, église
16h Scène ouverte musicale, église
17h Restitution de la Fanfare de la Touffe
18h30 Concert de musique celtique avec le groupe Kairn
19h Repas chaud
21h30 Grand bal dans le jardin du presbytère
22h30 Feu d’artifice dans le champs Camuzat
23h Reprise du bal jusqu’au bout de la nuit

Entrée gratuite   .

Presbytère, place du village, église, le FAITOUT, salle des fêtes Mhère 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 70 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête patronale de la commune de Mhère

L’événement Fête patronale de la commune de Mhère Mhère a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Tannay Brinon Corbigny

À voir aussi à Mhère (Nièvre)