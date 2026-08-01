Fête patronale de Lucey Lucey
samedi 8 août 2026 · Lucey
Informations pratiques
Lucey
Fête patronale de Lucey
route de Laneuveville Lucey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Fête patronale, au stade de foot de Lucey
Apéritif offert par la commune
Repas tirés du sac
Barbecues à disposition
Service de boissons
Feu d’artifices à partir de 22h30Tout public
0 .
route de Laneuveville Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Employers’ Festival at the Lucey Soccer Stadium
Aperitif provided by the town
Bring-your-own-lunch
Barbecues available
Beverage service
Fireworks starting at 10:30 p.m.
L’événement Fête patronale de Lucey Lucey a été mis à jour le 2026-07-27 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES
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