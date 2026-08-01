Informations pratiques

Lucey

Fête patronale de Lucey

route de Laneuveville Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 18:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Fête patronale, au stade de foot de Lucey

Apéritif offert par la commune

Repas tirés du sac

Barbecues à disposition

Service de boissons

Feu d’artifices à partir de 22h30Tout public

0 .

route de Laneuveville Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Employers’ Festival at the Lucey Soccer Stadium

Aperitif provided by the town

Bring-your-own-lunch

Barbecues available

Beverage service

Fireworks starting at 10:30 p.m.

L’événement Fête patronale de Lucey Lucey a été mis à jour le 2026-07-27 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES