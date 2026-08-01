UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lucey

Fête patronale de Lucey Lucey

samedi 8 août 2026 · Lucey

Fête patronale de Lucey Lucey

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
route de Laneuveville
Ville
54200 Lucey
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Lucey

Fête patronale de Lucey

route de Laneuveville Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 18:30:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Fête patronale, au stade de foot de Lucey

Apéritif offert par la commune
Repas tirés du sac
Barbecues à disposition
Service de boissons

Feu d’artifices à partir de 22h30Tout public
0  .

route de Laneuveville Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Employers’ Festival at the Lucey Soccer Stadium

Aperitif provided by the town
Bring-your-own-lunch
Barbecues available
Beverage service

Fireworks starting at 10:30 p.m.

L’événement Fête patronale de Lucey Lucey a été mis à jour le 2026-07-27 par MAISON DU TOURISME TERRES TOULOISES

À voir aussi à Lucey (Meurthe-et-Moselle)