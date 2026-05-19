Paulhac

Fête patronale de Paulhac

le bourg Paulhac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

La fête patronale de Paulhac revient pour un week-end festif et convivial du vendredi 26 au dimanche 28 juin

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le bourg Paulhac 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 27 77 mairie.paulhac43@wanadoo.fr

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English :

Paulhac’s patron saint festival returns for a festive and convivial weekend from Friday June 26 to Sunday June 28

L’événement Fête patronale de Paulhac Paulhac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne