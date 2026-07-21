Fête Patronale de Saint-Domet Saint-Domet
dimanche 9 août 2026 · Saint-Domet
Informations pratiques
Saint-Domet
Fête Patronale de Saint-Domet
Le Bourg Saint-Domet Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 23:00:00
Date(s) :
2026-08-09
8H-18H Vide grenier toute la journée
11H Messe à l’église de St-Domet
12H Repas Champêtre , réservation avant le 3 Août 06 15 29 22 91
13H Concert Woody Wood Swing Gum , Jazz New Orleans et Swing
15H Pétanque en doublette réservée aux participants au repas
19H Sandwich 3€
20H Concert Boum Box
22H30: Feu d’artifice offert par la commune de St Domet
Buvette, glaces , tombola , balade en poney .
Le Bourg Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 29 03 76 cdfstdomet@gmail.com
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English : Fête Patronale de Saint-Domet
L’événement Fête Patronale de Saint-Domet Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-21 par Marche et Combraille en Aquitaine
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