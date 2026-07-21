Informations pratiques

Saint-Domet

Fête Patronale de Saint-Domet

Le Bourg Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :

2026-08-09

8H-18H Vide grenier toute la journée

11H Messe à l’église de St-Domet

12H Repas Champêtre , réservation avant le 3 Août 06 15 29 22 91

13H Concert Woody Wood Swing Gum , Jazz New Orleans et Swing

15H Pétanque en doublette réservée aux participants au repas

19H Sandwich 3€

20H Concert Boum Box

22H30: Feu d’artifice offert par la commune de St Domet

Buvette, glaces , tombola , balade en poney .

Le Bourg Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 29 03 76 cdfstdomet@gmail.com

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English : Fête Patronale de Saint-Domet

L’événement Fête Patronale de Saint-Domet Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-21 par Marche et Combraille en Aquitaine