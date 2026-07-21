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Fête Patronale de Saint-Domet Saint-Domet

dimanche 9 août 2026 · Saint-Domet

Fête Patronale de Saint-Domet Saint-Domet

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
23190 Saint-Domet
Département
Creuse
Tarif

Saint-Domet

Fête Patronale de Saint-Domet

Le Bourg Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :
2026-08-09

8H-18H Vide grenier toute la journée
11H Messe à l’église de St-Domet
12H Repas Champêtre , réservation avant le 3 Août 06 15 29 22 91
13H Concert Woody Wood Swing Gum , Jazz New Orleans et Swing
15H Pétanque en doublette réservée aux participants au repas
19H Sandwich 3€
20H Concert Boum Box
22H30: Feu d’artifice offert par la commune de St Domet

Buvette, glaces , tombola , balade en poney   .

Le Bourg Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 29 03 76  cdfstdomet@gmail.com

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English : Fête Patronale de Saint-Domet

L’événement Fête Patronale de Saint-Domet Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-21 par Marche et Combraille en Aquitaine

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