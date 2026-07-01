AGENDA · Saint-Pierre
FÊTE PATRONALE DE SAINT-PIERRE « La mer nous rassemble, la solidarité nous élève. », Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Pierre Martinique · Saint-Pierre
Informations pratiques
FÊTE PATRONALE DE SAINT-PIERRE « La mer nous rassemble, la solidarité nous élève. » 5 – 12 juillet Saint-Pierre Martinique Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-06T05:59:00+02:00
Fin : 2026-07-12T12:00:00+02:00 – 2026-07-13T05:59:00+02:00
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
La Ville de Saint-Pierre, Madame le Maire Ludmilla LARADE-EUSTACHE et son Conseil Municipal vous invitent à la fête des MARINS PÊCHEURS
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