AGENDA · Saint-Pierre
MARCHÉ DE L’ASSOCIATION ARMADA, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre
samedi 4 juillet 2026 · Saint-Pierre Martinique · Saint-Pierre
Informations pratiques
MARCHÉ DE L’ASSOCIATION ARMADA Samedi 4 juillet, 06h00 Saint-Pierre Martinique Martinique
Entrée gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
une belle occasion de faire de bonnes affaires et de soutenir les actions de l’association
Venez nombreux
Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique
Venez découvrir la première édition du marché de l’association ARMADA ! Au programme : Brocante, vente de fruits et légumes frais, pâtisseries maison et convivialité.
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