MARCHÉ DE L’ASSOCIATION ARMADA, Saint-Pierre Martinique, Saint-Pierre

Informations pratiques

MARCHÉ DE L’ASSOCIATION ARMADA Samedi 4 juillet, 06h00 Saint-Pierre Martinique Martinique

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T12:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

une belle occasion de faire de bonnes affaires et de soutenir les actions de l’association

Venez nombreux

Saint-Pierre Martinique Nord Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique Martinique

Venez découvrir la première édition du marché de l’association ARMADA ! Au programme : Brocante, vente de fruits et légumes frais, pâtisseries maison et convivialité.