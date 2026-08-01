Informations pratiques

Doudeville

Fête Patronale Doudeville Grand Corso Fleuri

Doudeville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

14H30 Centre-ville

Grand Corso Fleuri dans les rues de notre belle capitale du lin. Cette année, laissez-vous transporter dans l’univers des Enfants de la Télé ! Revivez les plus beaux souvenirs du petit écran grâce aux chars fleuris, aux sociétés musicales, aux groupes d’animation et aux nombreuses surprises qui rythmeront le défilé. Un spectacle festif et familial qui ravira toutes les générations.

21H30 Centre-ville

Le Corso Fleuri illuminé clôturera cette édition 2026 en faisant une dernière fois défiler les chars dans les rues de Doudeville.

23H00 Eglise

Au dernier passage des chars devant l’église, assistez à l’embrasement de l’église, suivi du feu d’artifice de clôture qui marquera la fin de cette édition 2026 du Corso Fleuri de Doudeville. .

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie

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English : Fête Patronale Doudeville Grand Corso Fleuri

L’événement Fête Patronale Doudeville Grand Corso Fleuri Doudeville a été mis à jour le 2026-08-05 par Communauté de communes Plateau de Caux