Informations pratiques

Metz

Fête Patronale du Quartier du Sablon

Place Saint Livier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 14:00:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Manèges, gourmandises et ambiance festive seront au rendez-vous à l’occasion de la traditionnelle Fête Patronale du Quartier du Sablon.Enfants

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Place Saint Livier Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Carousels, treats, and a festive atmosphere will be on offer during the traditional Sablon Neighborhood Patron Saint’s Festival.

L’événement Fête Patronale du Quartier du Sablon Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ