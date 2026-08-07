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Fête Patronale du Quartier du Sablon Metz

vendredi 4 septembre 2026 · Metz

Fête Patronale du Quartier du Sablon Metz

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place Saint Livier
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Fête Patronale du Quartier du Sablon

Place Saint Livier Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :
2026-09-04

Manèges, gourmandises et ambiance festive seront au rendez-vous à l’occasion de la traditionnelle Fête Patronale du Quartier du Sablon.Enfants
0  .

Place Saint Livier Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

Carousels, treats, and a festive atmosphere will be on offer during the traditional Sablon Neighborhood Patron Saint’s Festival.

L’événement Fête Patronale du Quartier du Sablon Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ

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