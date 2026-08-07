Fête Patronale du Quartier du Sablon Metz
vendredi 4 septembre 2026 · Metz
Informations pratiques
Metz
Fête Patronale du Quartier du Sablon
Place Saint Livier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 14:00:00
fin : 2026-09-13 20:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Manèges, gourmandises et ambiance festive seront au rendez-vous à l’occasion de la traditionnelle Fête Patronale du Quartier du Sablon.Enfants
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Place Saint Livier Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Carousels, treats, and a festive atmosphere will be on offer during the traditional Sablon Neighborhood Patron Saint’s Festival.
L’événement Fête Patronale du Quartier du Sablon Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ
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