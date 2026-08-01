Informations pratiques

Grazac

Fête Patronale

Le Bourg Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Fête patronale du 14 au 16 août, avec retraite aux flambeaux, défilé de chars, feux d’artifice (sous réserve), bal, fête des classards, taureau mécanique, concert, animation musicale, buvette, restauration et brocante.

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Le Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comitedesfetesgrazac43@gmail.com

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English :

Patron Saint’s Festival from August 14 to 16, featuring a torchlight procession, a parade of floats, fireworks (weather permitting), a dance, a classards festival, a mechanical bull, a concert, live music, a refreshment stand, food vendors, and a flea market.

L’événement Fête Patronale Grazac a été mis à jour le 2026-08-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire