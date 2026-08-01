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AGENDA · Grazac

Fête Patronale Grazac

vendredi 14 août 2026 · Grazac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
43200 Grazac
Département
Haute-Loire
Tarif

Grazac

Fête Patronale

Le Bourg Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-14

Fête patronale du 14 au 16 août, avec retraite aux flambeaux, défilé de chars, feux d’artifice (sous réserve), bal, fête des classards, taureau mécanique, concert, animation musicale, buvette, restauration et brocante.
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Le Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   comitedesfetesgrazac43@gmail.com

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English :

Patron Saint’s Festival from August 14 to 16, featuring a torchlight procession, a parade of floats, fireworks (weather permitting), a dance, a classards festival, a mechanical bull, a concert, live music, a refreshment stand, food vendors, and a flea market.

L’événement Fête Patronale Grazac a été mis à jour le 2026-08-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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