Jussey

Fête Patronale

Jussey Haute-Saône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

L’association Les Z’Amis de la Bridelle organise la Fête patronale ! Le samedi en soirée, les participants pourront profiter d’un repas au prix de 18 €, suivi d’un bal gratuit animé par DJ Fred. Le dimanche à midi, un couscous sera proposé au tarif de 22 €, accompagné d’une animation musicale avec un accordéoniste. Les personnes souhaitant participer sont invitées à réserver avant le 15 juillet. .

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 97 10 55

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English : Fête Patronale

L’événement Fête Patronale Jussey a été mis à jour le 2026-06-26 par JUSSEY TOURISME