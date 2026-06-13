Fête Patronale Jussey
Fête Patronale Jussey samedi 25 juillet 2026.
Jussey
Fête Patronale
Jussey Haute-Saône
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
L’association Les Z’Amis de la Bridelle organise la Fête patronale ! Le samedi en soirée, les participants pourront profiter d’un repas au prix de 18 €, suivi d’un bal gratuit animé par DJ Fred. Le dimanche à midi, un couscous sera proposé au tarif de 22 €, accompagné d’une animation musicale avec un accordéoniste. Les personnes souhaitant participer sont invitées à réserver avant le 15 juillet. .
Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 97 10 55
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English : Fête Patronale
L’événement Fête Patronale Jussey a été mis à jour le 2026-06-26 par JUSSEY TOURISME
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