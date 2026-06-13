Jussey

Visite guidée ADP3P Jussey

Jussey Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Cité de Caractère Bourgogne Franche-Comté . Découverte avec Lucien maisons bourgeoises du XVIIe-XVIIIe, mairie, église-halle du XVIIIe siècle, choeur du XVIe, tour espagnole , maison du prieur de Saint-Thiébaud (1625). Pietà, emplacement du château-fort, chapelle de la Saint-Famille. Maison Cordienne XVIIIe, rue Charles Rech et ses maisons vigneronnes. Rue du Parlement et fontaine Mircine. Fontaine et histoire de la statue Marianne, découverte des commerces et de nombreuses fontaines et lavoirs de la cité.

Verre de l’amitié offert par la mairie.

Visite sans réservation, participation 2€

Rendez vous devant l’église à 14h30 .

Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 40 71 69 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English : Visite guidée ADP3P Jussey

L’événement Visite guidée ADP3P Jussey Jussey a été mis à jour le 2026-06-17 par JUSSEY TOURISME