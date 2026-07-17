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AGENDA · Lavoine

Fête Patronale Lavoine Lavoine

samedi 15 août 2026 · Lavoine

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Lavoine Le bourg
Ville
03250 Lavoine
Département
Allier
Tarif

Lavoine

Fête Patronale Lavoine

Lavoine Le bourg Lavoine Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 01:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Fête patronale Lavoine le 15/08
  .

Lavoine Le bourg Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 45  secretariat@commune-lavoine.fr

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English :

Lavoine Employers’ Festival on August 15

L’événement Fête Patronale Lavoine Lavoine a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations

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