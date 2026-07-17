Informations pratiques

Lavoine

Fête Patronale Lavoine

Lavoine Le bourg Lavoine Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 01:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Fête patronale Lavoine le 15/08

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Lavoine Le bourg Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 45 secretariat@commune-lavoine.fr

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English :

Lavoine Employers’ Festival on August 15

L’événement Fête Patronale Lavoine Lavoine a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations