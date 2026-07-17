AGENDA · Lavoine
Fête Patronale Lavoine Lavoine
samedi 15 août 2026 · Lavoine
Informations pratiques
Lavoine
Fête Patronale Lavoine
Lavoine Le bourg Lavoine Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 01:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Fête patronale Lavoine le 15/08
.
Lavoine Le bourg Lavoine 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 37 45 secretariat@commune-lavoine.fr
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English :
Lavoine Employers’ Festival on August 15
L’événement Fête Patronale Lavoine Lavoine a été mis à jour le 2026-07-17 par Vichy Destinations
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