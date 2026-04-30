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Fête patronale Linard-Malval

Fête patronale Linard-Malval

Fête patronale Linard-Malval dimanche 2 août 2026.

Ville : 23220 Linard-Malval

Département : Creuse

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

Linard-Malval

Fête patronale

Linard-Malval Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Fête patronale
Dimanche 2 Aout
Méchoui le midi
Animations l’après midi
Batteuse à l’ancienne, Groupes de danse,
Soir
Omelette
Bal
Animé par Gégé musette

–> CALL   .

Linard-Malval 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 20 28 63 

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Linard-Malval a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche

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