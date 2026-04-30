Linard-Malval

Fête patronale

Linard-Malval Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête patronale

Dimanche 2 Aout

Méchoui le midi

Animations l’après midi

Batteuse à l’ancienne, Groupes de danse,

Soir

Omelette

Bal

Animé par Gégé musette

–> CALL .

Linard-Malval 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 20 28 63

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Linard-Malval a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche