Fête patronale Linard-Malval
Fête patronale Linard-Malval dimanche 2 août 2026.
Linard-Malval
Fête patronale
Linard-Malval Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Fête patronale
Dimanche 2 Aout
Méchoui le midi
Animations l’après midi
Batteuse à l’ancienne, Groupes de danse,
Soir
Omelette
Bal
Animé par Gégé musette
–> CALL .
Linard-Malval 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 20 28 63
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Linard-Malval a été mis à jour le 2026-04-30 par Portes de la Creuse en Marche
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