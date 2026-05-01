Fête patronale Roches
Fête patronale Roches samedi 23 mai 2026.
Roches
Fête patronale
Roches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Fête patronale
Samedi 23 Mai Fondu frites dansant
Dimanche 24 mai 15h défilé en musique avec la banda
Dès 19h restauration sur place
22h feu d’artifice à la Péricholle
Lundi 25 Mai Brocante dans le bourg
Randonnée pédestre et VTT
–> Comité des Fêtes .
Roches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 06 70 43
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Roches a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme
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