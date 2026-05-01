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Fête patronale Roches

Fête patronale Roches

Fête patronale Roches samedi 23 mai 2026.

Ville : 23270 Roches

Département : Creuse

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Tarif :

Roches

Fête patronale

Roches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25

Date(s) :
2026-05-23

Fête patronale
Samedi 23 Mai Fondu frites dansant

Dimanche 24 mai 15h défilé en musique avec la banda
Dès 19h restauration sur place
22h feu d’artifice à la Péricholle

Lundi 25 Mai Brocante dans le bourg
Randonnée pédestre et VTT

–> Comité des Fêtes   .

Roches 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 06 70 43 

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Roches a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Tourisme

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