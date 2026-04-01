Saint-Georges-d’Aurac

Fête patronale | Saint-Georges-d’Aurac

Le bourg Saint-Georges-d’Aurac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-01

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-01

Fête patronale de Saint-Georges-d’Aurac avec au programme, concours de pétanque, bal avec Folly Night, repas, feu d’artifice…

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Le bourg Saint-Georges-d’Aurac 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 51 75 mairie.st.georges.aurac@wanadoo.fr

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English :

Saint-Georges-d’Aurac patron saint’s day with pétanque competition, ball with Folly Night, meal, fireworks…

L’événement Fête patronale | Saint-Georges-d’Aurac Saint-Georges-d’Aurac a été mis à jour le 2026-04-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier