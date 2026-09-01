Fête Paysanne Ferme Bêle Et Pépin Le Cellier

samedi 19 septembre 2026 · Ferme Bêle Et Pépin · Le Cellier

Informations pratiques

Le Cellier

Fête Paysanne

Ferme Bêle Et Pépin 23 Route des Folies Siffait Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour une journée qui sera pleine de rencontres, de découvertes et d’échanges !

PROGRAMME

– Visite de ferme (14H30 & 16H30)

– Visite naturaliste (15h30 et 17h30)

Pour les gourmands venez participer au goûter à la ferme, vous retrouverez le bar & de la glace fermière! .

Ferme Bêle Et Pépin 23 Route des Folies Siffait Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 01 33 67 huguet.marjolaine@gmail.com

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English :

A day full of encounters, discoveries and exchanges!

L’événement Fête Paysanne Le Cellier a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis