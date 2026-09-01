Fête Paysanne Ferme Bêle Et Pépin Le Cellier
samedi 19 septembre 2026 · Ferme Bêle Et Pépin · Le Cellier
Informations pratiques
Le Cellier
Fête Paysanne
Ferme Bêle Et Pépin 23 Route des Folies Siffait Le Cellier Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour une journée qui sera pleine de rencontres, de découvertes et d’échanges !
PROGRAMME
– Visite de ferme (14H30 & 16H30)
– Visite naturaliste (15h30 et 17h30)
Pour les gourmands venez participer au goûter à la ferme, vous retrouverez le bar & de la glace fermière! .
Ferme Bêle Et Pépin 23 Route des Folies Siffait Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 01 33 67 huguet.marjolaine@gmail.com
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English :
A day full of encounters, discoveries and exchanges!
L’événement Fête Paysanne Le Cellier a été mis à jour le 2026-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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