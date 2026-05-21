Au Café des lecteurs, Médiathèque Claire Bretécher – Le Cellier, Le Cellier
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Claire Bretécher - Le Cellier · Le Cellier
Informations pratiques
Au Café des lecteurs Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque Claire Bretécher – Le Cellier Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Venez découvrir les derniers coups de cœur de la bibliothèque. Littérature, polar, vécu, BD, … il y en a pour tous les goûts ! Le public présent est aussi invité à présenter s’il le souhaite ses lectures préférées dans une ambiance très conviviale.
Médiathèque Claire Bretécher – Le Cellier 62 rue de Bel-Air 44850 Le Cellier Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240254482
Biblis en folie 2026
©pixabay
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