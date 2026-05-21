Les Rencontres du Pé Bernard, Manoir du Pé Bernard, Le Cellier
samedi 19 septembre 2026 · Manoir du Pé Bernard · Le Cellier
Informations pratiques
Les Rencontres du Pé Bernard 19 et 20 septembre Manoir du Pé Bernard Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Dans l’ancien cellier de ce manoir du XVIIème siècle, 10 artistes présenteront leurs oeuvres :
Jean Marie BENOIST – peintre sculpteur
Paskal TIRMANT – sculpteur
Isabelle MOTTE – sculpteur
Patricia -MONNIER – sculpteur
Elisabeth CHEDANNE – peintre
Jean Michel RACKELBOOM – peintre
Joël TRICOIRE (JOHELL) – peintre
Arielle DAUCE (AR.DA) – plasticienne
Jacqueline PECANTET – graveur
Jean Michel NICOLAU – photographe
Vous pourrez parcourir l’allée et la coutr intérieure du manoir.
L’exposition sera prolongée jusqu’au dimanche 27 septembre, tous les jours de 14h à 18h et sur rendez-vous au 06 07 84 44 94.
Manoir du Pé Bernard 7 allée du Pé Bernard Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 07 84 44 94 Exposition de peintures, sculptures et photographies dans l’ancien cellier du manoir du Pé Bernard et découverte des extérieurs de cette demeure du XVIIème siècle. Accès par la RD 723.
Gare du Cellier à 10mn. à pied
Dans l’ancien cellier de ce manoir du XVIIème siècle, 10 artistes présenteront leurs oeuvres :
©C. Delaunay
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